Zelinski sobre guerra con Rusia: “Sacamos la basura de nuestra casa ya durante 300 días seguidos”

El presidente de la República de Ucrania, Volodímir Zelinski, brindó un mensaje a la Nación en referencia a las fiestas de Navidad ortodoxa que se celebra durante este fin de semana.

En ese sentido, el mandatario envió unas palabras de aliento a sus compatriotas; instando a que, a pesar del conflicto bélico, hayan recibido con prosperidad y armonía dicho acontecimiento.

De acuerdo a ello, Zelinski indicó en su discurso que el ejercito ucraniano viene “limpiando la basura” por más de 300 días seguidos, desde que iniciara la guerra con Rusia a mediados de febrero de 2022.

También te puede interesar: AMLO: “Lamento el accidente en Metro de la Ciudad de México. Mis condolencias y solidaridad”

“En este día santo no se puede limpiar ni sacar la basura, pero nosotros luchamos con demonios y sacamos la basura de nuestra casa ya durante 300 días seguidos. En estos días nuestros antepasados no salían de caza, pero nosotros combatimos para derrotar a la bestia y no convertirnos en su presa”, sostuvo.

Respetarán el alto al fuego

Con motivos por las fiestas de la Navidad ortodoxa, el jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin aseguró que instauraron un alto al fuego con sus similares de Ucrania.

Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa del Kremlin han reportado diversos ataques de las tropas lideradas por Zelinski, asesinando a decenas de militares. Aun así, la entidad aseveró que mantendrán la orden de Putin hasta las 12:00 a. m. del domingo.

“A pesar de los disparos de artillería de las fuerzas armadas ucranianas sobre zonas pobladas y las posiciones rusas, las tropas rusas seguirán aplicando el régimen de alto al fuego anunciado hasta las 12:00 a. m.”.

Empero, las fuerzas ucranianas han apuntado contra el régimen ruso, puesto que alegan que, desde el cese a los bombardeos, habrían disparado hasta en 20 ocasiones diferentes misiles a zonas estratégicas en las últimas 24 horas.

Más noticias en Exitosa