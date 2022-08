Zelenski pidió a la comunidad internacional que prohíba la entrada de todos los ciudadanos rusos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió a todos los países de la comunidad internacional que prohíban la entrada de los ciudadanos rusos a sus respectivos territorios.

El mandatario ucraniano mencionó en una reciente entrevista que las “sanciones más importantes que se pueden tomar son las de cerrar las fronteras” a los rusos.

“Deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad”, indicó.

Las declaraciones del presidente de Ucrania se dan luego que varios líderes rusos hayan defendido la idea de llevar a cabo referéndum de anexión en regiones ucranianas como Kherson y Zaporiyia con el objetivo de “legitimar los reclamos de Rusia sobre algunos territorios”.

En esa línea, Zelenski señaló que “hay que obligar a los rusos a volverse a Rusia” para que “lo entiendan”.

“Ellos dicen que esta guerra no tiene nada que ver con ellos y que la población no es responsable, pero la población ha elegido a este Gobierno y no está luchando contra él ni contra la guerra”, precisó.

“¿No quieren este aislamiento? Están diciendo a todo el mundo que debe vivir según tus reglas. Entonces vete y vive allí, bajo esas reglas. Esta es la única forma de tener influencia sobre (Vladimir) Putin”, agregó.

Anuncia nueva ayuda para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció otros 1,000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, prometiendo lo que será la mayor entrega hasta ahora de cohetes, municiones y otras armas para las fuerzas ucranianas.

Esta nueva ayuda se produce en medio de la advertencia de que Rusia estaba moviendo tropas y equipos en dirección a las ciudades portuarias del sur para evitar una contraofensiva ucraniana.

