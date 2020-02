Zeballos: “No tuve por qué informar al presidente de reunión”

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, explicó que no le informó al presidente de la República, Martín Vizcarra, sobre la reunión con Odebrecht porque consideró que era un tema de rutina. Reiteró que en dicha cita no hubo ninguna irregularidad.

“A Martín Vizcarra, en principio, no le informé de la reunión, no tenía por qué informarle porque tengo competencias. Qué de grave tenía una reunión en la cual Odebrecht tenía el derecho para informarse. Además, fue en compañía del procurador, no observamos ningún tipo de irregularidad. Aquí no hubo negociado, convenio ni contrato”, señaló a la prensa.

Zeballos contó que el exministro Juan Carlos Liu lo llamó para indicarle que aceptó una entrevista con Odebrecht ante un pedido de la exministra de Justicia, Ana Revilla, y ella por incidencia de Jorge Ramírez.

“Le pregunté de qué trataría y me respondió que era una reunión informativa sobre el estado del proyecto del Gasoducto Sur”, agregó.

Sobre los cambios en el gabinete, dijo que eso ya se estaba evaluando. “Se hacía necesario una reingeniería en la composición del gabinete y esto ha culminado con la juramentación de los cuatro ministros”, afirmó.

Puntualizó que Odebrecht “no se lleva ningún ministro de Estado” y que Liu renunció por ocultamiento de información.