Zeballos: “No tenemos que pensar en la vacancia”

Por: Harry Gordillo Ayasta

–¿Cuál es el balance del año 2019 de gobierno del presidente Vizcarra?

Es un año sumamente positivo con mucha expectativa en el que se han generado cimientos sólidos para un año 2020 que va a significar crecimiento y mayor crecimiento para nuestro país y no pasemos por alto que este año hemos tenido algunas circunstancias como el cierre del Congreso. Estamos dejando un año en el que se han generado espacios sólidos.

–El 2019 ha sido complicado para el gobierno por los constantes conflictos mineros…

Es natural que mientras más inversiones mineras haya, el entorno social siempre está pendiente de algún tipo de alteraciones y aquí hay dos factores involucrados, que es la propia empresa y el Estado, que es un ente que debe tener una presencia más oportuna y eficaz.

–¿El mayor logro del gobierno en este año ha sido cerrar el Congreso?

No, no, no. En absoluto. Es darle sostenibilidad a nuestro país, garantía social económica y política.

–Pero se quitaron una piedra en el zapato…

No es tanto una piedra en el zapato, porque el país tiene que caminar. Tenemos responsabilidades que asumir y las decisiones que se hayan tomado siempre han estado premunidas y sostenidas en el marco constitucional.

–¿Cree usted que el nuevo Congreso proponga una nueva vacancia del presidente Vizcarra?

No quiero adelantar opinión, pero sí creo que lo que ha acontecido hasta el 30 de septiembre pasado ha sido un mensaje para el país de una representación más comprometida con la agenda parlamentaria pero más institucionalista.

–Pero, ¿qué calificativo le merece teniendo en cuenta que Mauricio Mulder ha planteado esta solicitud?

Mulder siempre ha tenido eso como agenda política. Si es que la hubiera, eso se evaluará la respuesta más pertinente, pero no tenemos que estar pensando en que si hay vacancia o no.

–Enarbolan la bandera de la lucha contra la corrupción pero, ¿qué hacer cuando tenemos fiscalías que tienen poco presupuesto y que hay casos a punto de caerse?

En julio del año pasado, se le dio un presupuesto adicional a la Fiscalía para dos componentes: uno del tema violencia contra la mujer y lo otro para reforzar la labor de los fiscales que estaban en la temática anticorrupción. Y este año igual.

–Pero se debe apoyar más a los fiscales porque los casos se pueden caer…

Ellos tienen todo nuestro apoyo y no solamente desde el ángulo político, sino también desde el ángulo operativo y logístico, pero para eso hay una articulación permanente entre el Ejecutivo y la institución del Ministerio Público.

–¿Qué mensaje le deja a la población peruana?

Nos estamos acercando al Bicentenario, que tiene que ser una oportunidad para darnos como país, de proponernos consensos, unidad, en la cual todos tenemos un rol protagónico que asumir, el rol de funcionario público, un rol de ciudadano.