Zamir Villaverde dirá hoy a la Fiscalía el nombre del “alto mando” del JNE que habría coordinado presunto fraude electoral

En entrevista con Exitosa, el integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Wilmar Elera, afirmó que el empresario Zamir Villaverde se comprometió a entregar hoy el nombre del supuesto alto funcionario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que habría mantenido una reunión con el presidente Castillo para coordinar el presunto fraude electoral.

“[Zamir Villaverde] dirá el nombre el día de hoy a la fiscal. Lo que nos ha dicho a nosotros que se ha reunido con el más alto nivel del JNE y cuando le hemos preguntado para que afirme si era el señor Salas Arenas, dijo que se reservaba ese nombre para darlo a Fiscalía“, declaró en nuestro medio.

Para Wilmar Elera, la reserva en la información se debe al abogado de Villaverde, Julio Rodríguez, quien, según deslizó, le habría recomendado adherirse a un proceso de colaboración eficaz tras sus recientes revelaciones.

“Está guardando alguna información en vista de que el abogado Julio Rodríguez parece que lo está aconsejando para que pueda convertirse en un colaborador eficaz y este tipo de información la está guardando para poder acogerse a ese beneficio”, detalló.

Aunque mencionó que el imputado ha declarado a la Comisión de Fiscalización del Congreso que “hablará todo”, el parlamentario hizo saber que primero pidió conversar con su defensa legal.

“Él ha pedido que por favor lo dejen hablar primero con su abogado, Julio Rodríguez, que lleva el caso. Posteriormente, nos ha dicho ‘por sobre mi vida, yo voy a hablar todo, voy a decir todo en los diferentes sitios donde yo me he movido, no lo duden porque yo no voy a arrugar, voy a decir todo por la salud política del Perú’. En ese sentido, esperamos que mañana este señor, que va a conversar hoy con su abogado y va hablar con la fiscal, pueda hablar concretamente de cada uno de los acontecimientos de los que él ha participado”, enfatizó.

En otro momento, refirió que se solicitó reubicar a Zamir Villaverde a otro pabellón del Penal Ancón II, donde cumple prisión preventiva, a fin de brindarle mayores garantías para su vida.

“Los primeros 15 días que él ha tenido en el Penal de Ancón han sido unos días muy difíciles porque ha estado en el pabellón de los delincuentes comunes y le ha hecho pensar de que podría ser acuchillado o asesinado. Por esa razón, ayer, cuando nos hemos constituido al penal, hemos hablado con la directora del penal para que lo cambien de lugar. Hoy debe haber amanecido en el venusterio del pabellón, con lo cual tenía un mejor seguridad y que también a su vez se le dé las condiciones mínimas“, puntualizó en Exitosa.

Supuesto fraude electoral

En la víspera, Zamir Villaverde acusó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso al jefe de Estado de “liderar, coordinar y planificar” con el JNE los resultados de las elecciones generales para “ganar y así “perjudicar a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori”.

Así lo declaró de manera remota durante su participación en la sesión de referido grupo de trabajo parlamentario desde el penal Ancón I, establecimiento penitenciario en donde cumple prisión preventiva.

“Les comunico que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación, además de declarar ante el Ministerio Público, a través de Karla Zecenarro, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, coordinó y planificó al más alto nivel este trabajo con el JNE, mellando así la democracia y perjudicando a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori y manipulando la voluntad popular”, manifestó Villaverde.

