Zamir Villaverde denunciará al abogado César Nakazaki por afirmar que amenazó de muerte a Karelim López

En declaraciones a Exitosa, el empresario Zamir Villaverde anunció este miércoles que denunciará al abogado César Nakazaki por afirmar que amenazó de muerte a su patrocinada Karelim López.





También te puede interesar: Ministro de Educación informa que no se contratarán más consultorías en el sector

Cabe recalcar que el empresario realizó esta declaración desde los exteriores del Parlamento, a la espera de ingresar a la sesión de la Comisión de Fiscalización, adonde fue citado para hoy tras ser acusado por López Arredondo de ser parte de una supuesta mafia vinculada al Gobierno de Pedro Castillo.





“[¿Por qué cree que es nombrado por Karelim López?] Eso será una estrategia del abogado Nakazaki de querer trasladar la responsabilidad de su patrocinada hacia otras personas y, entre otras personas, refiere mi nombre”, declaró en nuestro medio.

Y continuó: “Estoy presentando una carta, demanda y denuncia contra el abogado [de Karelim López], César Nakazaki, por los dichos que ha referido sobre mi persona“.

En esa línea, Villaverde descartó un vínculo con el ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, y menos con el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Como lo he referido anteriormente, no conozco al presidente Pedro Castillo, tampoco me he reunido con él ni tengo un vínculo de amistad […]. No tengo nada que ver con el señor Castillo ni con su familia, ni con nadie del Gobierno”, agregó.

Sobre la posibilidad de que el Legislativo apruebe modificar la condición de invitado que ostenta por la de investigado, aseguró que “ha venido a la Comisión cumpliendo con el primer poder que es el Congreso respetuosamente a decir mi verdad y, sobre eso, me ciño”.

A pesar de mostrar su disposición con el referido grupo de trabajo parlamentario, consideró que su citación responde a un ‘tema político’. “Lamentablemente afecta a personas. En este caso, soy un empresario exitoso, he salido adelante, he sabido progresar y me apena mucho que un tema político me venga a alcanzar a mí y querer hacerme un daño“, puntualizó.

Mira el video

🔴🔵Zamir Villaverde denunciará al abogado César Nakazaki por afirmar que amenazó de muerte a Karelim López.#ExitosaPerú 📻 95.5 FM

📺 6.1 señal digital abierta

📡 552 por Movistar

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/b97L6EyOMu — Exitosa Noticias (@exitosape) March 9, 2022

Lo más visto en Exitosa