Yonhy Lescano sobre María del Carmen Alva: “Mucha soberbia, le he dado sugerencias y ha sido muy hostil”

El excandidato presidencial, Yonhy Lescano, se pronunció acerca de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva. En ese sentido, indicó que la titular de la Mesa Directiva es una persona “soberbia” y reveló que trató de conversar con ella pero que su comportamiento era “muy hostil”.

“Yo desde un inicio he dicho que no estoy de acuerdo con su gestión, porque no está demostrando cierto manejo político, ciertos gestos políticos para poder acercar al Congreso con la gente. Mucha soberbia, que yo se lo he dicho. Hablaba con ella en un inicio y le daba sugerencias, pero ha sido muy hostil. Demasiado hostil“, declaró el exaspirante a la presidencia, Lescano Ancieta, en Canal N.

Asimismo, indicó que la también congresista de Acción Popular, Alva Prieto, no quiso recibir su respaldo. “Si es congresista que asuma, pero desprestigian al partido. No trabajan como deben trabajar para el Perú y eso afecta a una serie de cosas. El Congreso se deja llevar mucho por la derecha. Hay gente del mismo partido que están en esta línea”, dijo.

Además, se refirió acerca del dictamen de reforma constitucional que establece el retorno a la bicameralidad. “Son acuerdos por conveniencia de tener mayores posibilidades de tener poder y controlar el poder Legislativo (…) Quieren relegirse o elegir el Senado, a pesar de que el pueblo ha dicho en un referéndum que no”, indicó.

Por último, consideró que el problema en el Perú es el “comportamiento de los políticos”. “Ladrones, que tienen antecedentes, investigaciones, difamadores, manejan mafias y todo lo demás. Ese es el problema, así se pongan dos cámaras al Congreso”, señaló.

