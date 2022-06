Yonhy Lescano sobre audio de María del Carmen Alva: “Me da vergüenza ajena”

En entrevista con Exitosa, el ex candidato presidencial de Acción Popular (AP), Yonhy Lescano, dijo sentir “vergüenza ajena” del audio donde se oye a su correligionaria y titular del Congreso, María del Carmen Alva, hablar sobre la vacancia del presidente Pedro Castillo.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, en ‘Hablemos Claro’, el también excongresista criticó el accionar de Alva Prieto y descartó que esa actitud represente los valores del partido acciopopulista.

“En torno a los audios que la misma señora presidenta del Congreso ha reconocido, nosotros rechazamos con toda contundencia. Nosotros no somos un partido que esté conspirando o confabulando. A mí me da vergüenza ajena escuchar esos audios…”, manifestó.

“No estoy de acuerdo con la conducta ni soberbia de la señora Alva”, agregó.

En esa línea, Lescano dijo que, en su calidad de ex candidato presidencial, tiene “todo el derecho” de criticar públicamente a María del Carmen Alva, a quien sindicó de estar “malutilizando” los votos con los que consiguió una curul en el Parlamento.

“Como (ex) candidato presidencial tengo todo el derecho a reclamar esto, porque con nuestro esfuerzo y de las bases de AP hay 16 parlamentarios en el Congreso. Ella está malutilizando ese esfuerzo de todos nosotros”, aseveró.

“(Alva) No está dando la talla y piensa que lo está haciendo maravillosamente. No sé si estará pisando tierra, pero lo cierto es que no está cumpliendo una función adecuada”, sentenció.

Finalmente, el exlegislador consideró que ningún parlamentario acciopopulista debe conformar la Mesa Directiva que se renovará el próximo 26 de julio.

