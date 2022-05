Yonhy Lescano: Las AFP no comparten las utilidades como debe ser, preferible sacar el dinero

El excandidato presidencial Yonhy Lescano, en entrevista con Exitosa, se pronunció sobre la autógrafa de ley que permitirá que se puedan retirar hasta 18, 400 soles de los fondos AFP y consideró que es preferible sacar el dinero porque no “comparten las utilidades” como debería ser.

“Las AFP no comparten las utilidades como deben compartir, entonces preferible sacar el dinero ahí porque lo que ellas no más ganan, cuando haces malas inversiones, que lo hacen ellos, se pierde como se ha dado cuenta estos días en los medios de comunicación. Más de 4 mil millones de soles han perdido los afiliados de sus cuentas en conjunto. Ellos no pierden nada, a pesar que son ellos los que hacen las inversiones y deben estudiar bien el mercado”, expresó.

Además, consideró que es bastante bueno que se haya aprobado la ley porque hay muchos trabajadores que tienen su dinero en estas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y “no les sirve de mucho porque les dan unas pensiones de miseria“.

De igual manera, Lescano recordó que cuando fue parlamentario presentó un proyecto de ley para que las pérdidas “que ellos ocasionan se compartan por lo menos“. Por eso, consideró que es momento de que el Congreso, a largo plazo, ponga reglas importantes.

“Esto es coyuntural, van a devolver la plata a los afiliados que deseen, pero hay que ver el panorama a largo plazo también, van a seguir con su platita ahí millones de trabajadores pero hay que evitar que pierdan, como se está perdiendo ahora. Hay que aprobar una ley para que las AFP compartan esas pérdidas, porque ahora no comparten pérdidas, solamente ganan, eso es absolutamente injusto“, declaró.

Así mismo, el excandidato presidencial afirmó que la ONP otorga pensiones superiores.

“Van a seguir recibiendo pensiones miserables los trabajadores y ellos van a seguir pagando pensiones de miseria, en situaciones normales pagan pensiones de miseria. Hasta la ONP, que no tiene esos ingresos, hay medio millón de pensionistas, las pensiones son mayores“, señaló.

En ese sentido, indicó que se puede hacer un estudio “para que también se les devuelva plata a la ONP“, el cual consideró “es un sistema un poco mejor que de las AFP”.

