Yonhy Lescano: La única salida a la crisis política es que el mismo presidente adelante las elecciones

El excandidato presidencial, Yonhy Lescano, consideró que la única solución para terminar con la actual crisis política es que el mismo presidente de la República, Pedro Castillo, convoque a elecciones generales. No obstante, mencionó que destituir al mandatario sería agravar la situación del país.

“Si el presidente no mejora su situación para tener un buen gabinete que empiece a resolver los problemas que tiene el país, demostrar que hay seguridad en lo que se está haciendo, llevar por buen camino al Perú y, si es que la oposición en el Congreso no contribuye, porque ha estado tirando piedras desde un inicio. (…) La única salida es que el mismo presidente adelante las elecciones, pero no botarlo de la presidencia porque eso mismo va a agravar el asunto”, manifestó en una entrevista para Canal N.

Asimismo, señaló que el gobierno de Pedro Castillo sí tiene pensado adelantar las elecciones, tras recordar que en el mes de marzo el jefe de Estado acudió al Congreso dar su discurso, en donde tenía pensado presentar este proyecto de ley según el premier Aníbal Torres, ante la inestabilidad entre el Ejecutivo y Legislativo y retrocedió por un “último intento por la concertación”.

“Yo creo que están pensando hacerlo, lo han pensado hacer, porque cuando fue al Congreso para dar un mensaje dijo que se estaba pensando llevar un proyecto de ley y que finalmente se decidió no presentarlo”, señaló.

Por otro lado, dijo no creer en la carta de renuncia de Aníbal Torres al premiarato, pues considera que no podría encontrar fácilmente su reemplazo, y que además, “hay dificultades para encontrar a una persona adecuada con las pericias necesarias, políticas y técnicas, y que tenga las condiciones para llevar al barco a buen puerto”. Además, de lidiar con la oposición del Congreso que “es difícil hacerlo porque hay una oposición en algunos casos poco racional”.

