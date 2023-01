“Yo amo los 90′s”: Vuelve a Lima evento tan esperado por fans

Tras varios años de espera, se anunció el regreso a Lima del evento musical “Yo amo los 90′s”, quinta edición del festival más esperado por las y los fanáticos de la música más popular de la época noventera.

El show de eurodance más grande de Sudamérica volverá a nuestra capital con su quinta edición, que tendrá la participación de reconocidos artistas internacionales que marcaron la última década del siglo pasado.

El regreso del festival “Yo amo los 90′s” traerá de vuelta al Perú a artistas conocidos y recordados, como Haddaway (”What is love”, “Rock my heart”, ”Life”); Ice MC (”Think about the Way”, “It´s a rainy day”, “Run fa cover”); Solid Base (”Mirror mirror”, “Stay with Me”, “Colour of your dreams”); Kriss Orue (”Tonight”, “Strangers”, “Love”); New Limit (”In my Heart”, “Smile”, “Scream”) y Cappella (”U got 2 let the Music”, “Move on baby”, “U & me”).

Asimismo, el espectáculo “Yo amo los 90′s” promete hacer vibrar a los amantes de la música noventera el próximo sábado 11 de febrero del 2023 en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Cabe precisar que todos los interesados ya pueden adquirir sus entradas para el concierto musical a través de la web de Teleticket y en los puntos de ventas de los supermercados Wong y Metro.

Zona general: S/150,00

Zona VIP: S/200,00

Zona platinum: S/310,00

