Ministro Yldefonso sobre interpelación: “Acudiré a responder las preguntas de los congresistas”

Luego de que el pleno del Parlamento aprobara su interpelación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso Narro, señaló vía sus redes sociales que acudirá al Legislativo a responder las interrogantes de los congresistas y recalcó también que durante su trayectoria no registra sanciones penales, ni administrativas.

“Respetuoso de la Constitución y el Reglamento del Congreso, acudiré a responder las preguntas de los congresistas. Durante mis 25 años de trayectoria, no he tenido sanciones penales ni administrativas y he antepuesto siempre el respeto a la Ley y el servicio a la ciudadanía”, escribió Yldefonso Narro en su cuenta de Twitter.

Respetuoso de la Constitución y el Reglamento del @CongresoPeru, acudiré a responder las preguntas de los congresistas. Durante mis 25 años de trayectoria, no he tenido sanciones penales ni administrativas y he antepuesto siempre el respeto a la Ley y el servicio a la ciudadanía. — Ángel Yldefonso Narro (@AngelYldefonsoN) March 10, 2022

Cabe indicar que este jueves, con 65 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Congreso admitió este jueves la moción de interpelación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso.

Quizás te interese leer: Congreso | Pleno dio cuenta de moción que propone la vacancia del presidente Castillo

La Mesa Directiva del Parlamento planteó que el titular de Justicia acuda al Congreso el próximo miércoles 16 de marzo a partir del mediodía para responder al pliego interpelatorio de diez preguntas.

Votaron a favor de interpelar al ministro Yldefonso, las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y los tres congresistas del Partido Morado.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES