Yehude Simon: “Yo jamás le pedí a Barata que me apoye en mi campaña”

El ex gobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, volvió a negar de manera tajante que haya recibido dinero de Jorge Barata, ex representante de la constructora brasileña en Perú.

“Nunca yo me he reunido en las oficinas de Barata, ni me he reunido privadamente con él. Y yo jamás le he pedido al señor Barata que me apoye en mi campaña (…) A mí el señor Barata no me ha dado un dólar, yo no he manejado el dinero. No he manejado ningún dinero, eso se puede probar”, manifestó en declaraciones a Exitosa.

Al respecto, señaló que “lo que más duele es que se mancha la honra”. “El daño ya está hecho. La mayoría de los medios de comunicación dicen que yo recibí dinero, lo cual es absolutamente falso”, expresó.

“En todas mis campañas yo jamás me he metido en la parte económica, porque eran los jefes de campaña quienes hacían aportes de los compañeros nuestros de partido que está en la ONPE y algunas colaboraciones, seguramente, que los jefes de campaña podían hacerlo”, añadió.

Cabe indicar que Jorge Barata confirmó que la empresa Odebrecht financió la campaña de reelección como gobernador regional de Lambayeque de Yehude Simon del 2006, con la suma de 300 mil dólares y la contratación de profesionales.

Según el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, la cifra habría sido entregada en varios pagos en efectivo a sus hombres de confianza y coordinadores Javier Málaga y Pablo Salazar y en la ciudad de Lima de la empresa Odebrecht.