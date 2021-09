Yarrow a Cerrón: De cuando acá te “preocupa” lo legal, si te la pasas corriendo de la justicia

Polémica. A través de sus redes sociales, la parlamentaria de Avanza País, Norma Yarrow, respondió un comentario de Vladimir Cerrón, quien había manifestado que el proyecto de ley que se aprobó el último miércoles en el Congreso y que permite que los restos de cabecillas terroristas sean incinerados “terminará acarreando responsabilidades legales”.





La ex Renovación Popular precisó que no tenían miedo de las presuntas repercusiones que podría acarrear la cremación de los restos de Guzmán Reinoso e indicó que Cerrón Rojas no era el más indicado para hablar sobre justicia.

“No tenemos miedo a un filo terrorista. El Perú y sus miles de familias asesinadas por el genocida Abimael Guzmán son primero. De cuando acá te “preocupa” lo legal, si te la pasas corriendo de la justicia. Clásicas incoherencias de la izquierda”, acotó Yarrow, mediante su cuenta de Twitter.





Como se conoce, el exgobernador de Junín se había mostrado en contra del citado dictamen e incluso resaltó la acción de la bancada de Perú Libre, quien votó en contra.

“Perú Libre está en contra de hacer leyes con nombre propio, de aplicarlas retroactivamente, violando el ordenamiento jurídico existente. Esto terminará acarreando responsabilidades legales con toda seguridad“, escribió Vladimir Cerrón, en sus redes sociales.

