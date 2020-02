Yail Simon aseguró que su padre no solicitó dinero

Yail Simon, hijo del expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, aclaró que su padre nunca solicitó un aporte de campaña a Odebrecht, a través de Jorge Barata, tesis fiscal que produjo su detención preliminar en los últimos días, en el marco de las investigaciones por el caso proyecto Olmos.

“Mi papá ha solicitado a la Fiscalía que lo enfrente a Barata y que él se lo diga en su cara, mi papá nunca se reunió con Barata para eso, mi papá nunca solicitó un aporte de Barata y el señor Salazar, quien era tesorero del partido, que demuestre que ese dinero ingresó para la campaña y se utilizó para diversas cosas”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar, en ‘Hablemos Claro’, en Exitosa.

El hijo del expremier reiteró que su padre no solicitó, ni conocía los supuestos aportes. “Mi padre no tenía conocimiento de esos aportes, mi padre no solicitó esos aportes y en el supuesto caso de que sí se hubiesen solicitado estos aportes, entonces que Salazar demuestre fehacientemente que esto fue solicitado por mi padre y que ese dinero fue utilizado para la campaña”, finalizó.