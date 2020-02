Yahaira prefiere cantar con Marc que casarse con Farfán

Entre las preguntas que planteó Ethel Pozo en su programa a Yahaira Plasencia no podía faltar una sobre el futuro de su relación con el futbolista Jefferson Farfán. Sin embargo, pocos esperaron la respuesta que dio la salsera, aunque sea medio en broma.

Yahaira debía escoger entre tres alternativas: 1. ganar la lotería, 2. cantar a dúo con Marc Anthony, y 3. casarse con Jefferson Farfán.

“El primero suena interesante, pero el dinero lo puedo hacer trabajando, no hay ningún problema. La segunda opción es uno de mis sueños que posiblemente o puedo hacer, más adelante, soñando. El tercero, yo no sé qué pueda pasar, de aquí a mucho tiempo, no sé. Me quedo con la opción B”, reflexionó la cantante.