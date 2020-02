Yahaira Plasencia se pronunció ante posible demanda de Melissa Klug

En el ojo de la tormenta. Yahaira Plasencia se pronunció tras la posible demanda que le entablaría Melissa Klug por mencionar a sus hijos en un medio de comunicación. La ‘Patrona’ fue tajante.

La expareja de Jefferson Farfán sostuvo que lo que dijo de los hijos de Klug con el pelotero solo fue una opinión. “Yo di una opinión, no he dicho absolutamente nada malo, y no pienso opinar de la señora, ni de nadie. Yo di mi opinión y punto”, dijo la artista.

¿Qué fue lo que dijo Yahaira? “No tengo el placer de conocer a los niños, pero yo entiendo eso desde el momento que yo estaba con Jefferson hace tres años. Si se da en algún momento bien, pero si no llega a suceder, yo lo voy a entender”, manifestó en su momento.

Luego de esta declaración, la ‘blanca’ de Chucuito aseguró que existe la posibilidad de entablarle una demanda a Plasencia pues “no tiene que pasearse por todos los canales a tocar un tema que a ella no le compete”.

Klug acotó que la cantante nacional es la persona menos indicada para hablar de sus hijos y sostuvo que no tiene ninguna autoridad moral para referirse a ese tema.