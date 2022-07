Yahaira Plasencia jura no estar interesada en tener una relación sentimental

La salsera Yahaira Plasencia aclaró que no está interesada en iniciar una relación sentimental y aseguró que lo que quiere es “seguir creciendo, en dejar mi nombre en alto, en seguir estudiando, estoy interesada en eso. El amor para mí, ahorita, no tiene ninguna prioridad”, dijo durante un enlace con el programa ‘En boca de todos’.

La popular ‘Reina del Totó’ afirmó que actualmente no tiene ninguna persona especial en su corazón. “Mi única prioridad es seguir trabajando y crecer, pero obvio, cada vez que viajo y voy a premios importantes o reuniones importantes, conozco gente de la industria y me gusta hacer contactos”, expresó.

“De hecho salgo con amigos, amigas, conozco gente y eso sí me gusta, pero buscar novio, no, yo creo que eso no se busca, llega solito”, subrayó la salsera que desde hace años espera alcanzar la internacionalización con el apoyo del productor Sergio George, quien está llevando su carrera musical.

Pese a que a la fecha no busca una nueva relación sentimental, Yahaira Plasencia manifestó que sí hay ciertos atributos que cree que una nue- va pareja suya debería tener.

“Mira, la verdad, busco alguien que respete mi carrera, que la valore, que me apoye, porque ahorita estoy empezando a viajar muchísimo y es difícil mantener una relación, por eso la verdad yo no estoy interesada en nadie, porque necesito tranquilidad y paz mental para poder enfocarme en mis cosas”, dijo.

La salsera generó polémica incluso cuando se le trató de vincularla con su productor, el mismo que se encargó de desmentir estos rumores. “Es como mi hija”, aseguró.

