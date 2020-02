Yahaira Plasencia aseguró que no le molesta que le pregunten por Jefferson Farfán

La cantante Yahaira Plasencia afirma que desde hace 3 años soporta ataques que le sacan temas del pasado pero hoy eso ya no le preocupa y que ahora está lista a “aguantar candela”, como le dice su productor musical, Sergio George. “Estoy en el momento más feliz de mi vida”, confiesa y no le molesta que le pregunten por Jefferson Farfán

– ¿Yahaira, estás en tu mejor momento?

Sí, estoy feliz. Estoy en una etapa bonita de mi vida, el estreno de mi tema es algo que he estado esperando y que ya se dio por fin. Vamos a seguir trabajando para llegar a los objetivos que queremos con Sergio.

– ¿Te molesta que te sigan preguntando sobre tu amistad con Jefferson Farfán?

No, yo sé que siempre van a preguntar y yo siempre voy a responder que todo está muy bien. Nadie me puede obligar a decir cosas de mi vida privada que no quiero decir, por ahora estoy tranquila puedo sobrellevar ese tema y hablarlo tranquilamente.

– ¿Te has sentido discriminada ante tanto ataque en algunas ocasiones?

Si bien Sergio me ha explicado que es parte de vender. Yo pienso que muy aparte de que alguien quiera hacer rating o vender eso no se debe ser pretexto para llegar al punto de denigrar a la mujer. Todos somo seres humanos y cometemos errores, hasta el día de hoy hay programas que siguen dándome con palo y sacando temas del pasado que no tienen nada que ver, pero eso me ha hecho mucho más fuerte. No soy la Yahaira de hace tres años, ahora soy una mujer más fuerte, decidida y que puede afrontar muchas cosas que antes no podía.

-Yahaira se ha logrado buena química con Sergio George, ¿Cómo es esta relación?

Le tengo mucho respeto, para mí es un honor trabajar con él. Cada vez aprendo más de él y su manera de ver las cosas, que a veces es muy diferente a la mía. Creo que trabajar con él es un aprendizaje cada día y eso lo vamos a ver con el nuevo tema ‘Cobarde’. Sergio es un capo en lo que hace y estamos creciendo a pasos agigantados.

– Para muchos periodistas eres una artista talentosa, pero consideramos que algo que te juega en contra es tu carácter ¿Luego de trabajar con Sergio George, hay otra Yahaira?

La Yahaira de ahora es la misma de siempre, mi carácter siempre va a estar ahí porque tengo un carácter fuerte y todo el Perú lo conoce. Yo no soy una persona hipócrita ni tengo dos caretas. Si algo me parece mal, me incomoda o disgusta, lo vas a notar en mis expresiones. Algunos lo pueden tomar como malcriadez o soberbia o que me creo una diva, pero así soy yo; pero ya estoy entendiendo que soy artista y debo aprender a controlarme y manejarlo. Pero mi carácter está ahí.

POR KETTY CABRERA – Diario Karibeña