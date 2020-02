Yahaira niega haber dicho algo malo sobre hijos de Farfán

La cantante Yahaira Plasencia, por comentar que lamentaba la ausencia de los hijos de Jefferson Farfán en el estreno de ‘Foquita: el 10 de la calle’, recibiría una carta notarial de Melissa Klug. La madre de los hijos del futbolista dijo que la salsera no tenía “autoridad moral” para hablar sobre el asunto.

Ante esto, Yahaira ha intentado poner paños fríos al manifestar que no ha hecho nada malo.

“Yo di una opinión, no he dicho absolutamente nada malo. No pienso opinar de la señora ni de nadie, yo di una opinión y punto, como cualquiera”, dijo en ‘América Espectáculos’. También explicó que jamás mencionó a los menores: “No he mencionado en ningún momento el nombre de sus hijos ni nada que ver, me he mantenido al margen”, puntualizó.