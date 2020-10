Ya puedes disfrutar Netflix y YouTube en un televisor que no es inteligente

El gadget Chromecast nos permite que Netflix y YouTube sean emitidos en un televisor que no necesariamente tiene que ser inteligente, pero que está lejos de estar limitado de realizar estas actividades.



Para que funcione necesitamos como un puente Wi-Fi entre el teléfono móvil y un televisor, el dispositivo puede desbloquear características escondidas que permiten monitorizar el televisor desde un teléfono móvil, utilizar un mando a distancia físico para jugar o crear una pantalla inteligente para cualquier habitación.

1. Chromecast te facilita el trabajo en equipo

Chromecast facilita cualquier trabajo en equipo que necesite acceso a cualquier herramienta de navegación que se transmita a través de Google Chrome.

Uno de ellos es RealTimeBoard, uno de los sitios de apoyo que aprovechan al máximo esta funcionalidad. La opción, permite editar tableros de anuncios en línea, ya sea un kanban, un organigrama o un mapa mental.

2. Se utiliza el control remoto del dispositivo

Uno de los inconvenientes de Chromecast es la necesidad de contar con un smartphone siempre disponible para controlar la reproducción,salvo que el televisor sea compatible con el protocolo HDMI CEC.

Todos los televisores modernos pueden soportan esta tecnología, el cual te permite que un sistema alimente hasta 15 dispositivos extras a través de HDMI. Este es el caso de Chromecast, donde el usuario reproduce el contenido sin el smartphone, en el caso de que el control del televisor tenga los botones multimedia.

3. Juegos compatibles para explorar

Si cuentas con un teléfono inteligente Android, puedes descargar juegos compatibles con Chromecast para jugar en la televisión. Hay nombres populares como Just Dance Now y Angry Birds Go! así como juegos creados únicamente para el sistema Wi-Fi de Google. Uno de ellos es el Castpad, que autoriza al usuario transferir los bocetos hechos en su smartphone a la gran pantalla, ideal para jugar a Imagen y Acción entre amigos.

4. Acceso libre para los invitados

Cualquiera puede lograr subir videos a su TV usando el gadget Chromecast, aunque no tenga una contraseña de Wi-Fi. Esto es gracias al modo Visitante, donde el dispositivo reconoce los teléfonos móviles de fuera de la red, que pueden utilizar 4G para acceder a Internet. El emparejamiento se hará de dos formas: mediante una emisión de ultrasonidos desde la televisión o, si este procedimiento falla, incluyendo un PIN que aparece en la pantalla del televisor.

5. Prender la TV desde tu móvil

HDMI CEC también permite a Chromecast ir en reversa: encender el televisor usando el teléfono cuando el control remoto no lo tenemos a la mano. Para que esto sea factible, el sistema de Google sólo tiene que estar conectado a una fuente de alimentación en todo momento para que pueda recibir las emisiones de un teléfono inteligente.

También, es preciso verificar que la función esté activada, en los televisores Bravia de Sony se llama “Control HDMI”. Con estos requisitos previos, Chromecast reconocerá la señal procedente del teléfono y cuando el televisor se apague, iniciará la reproducción automáticamente.

