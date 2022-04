“Ya no vamos a dejar que Las Bambas trabaje”, anuncian desde la comunidad de Fuerabamba

El vicepresidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Zenón Paniura, anunció hoy – en Exitosa – que su comunidad no permitirá que el proyecto minero Las Bambas opere en la zona, tras los incumplimientos de los acuerdos por parte de la empresa china, China Minmetals Corporation (MMG), y la represión policial que se registró ayer en Takiruta (Apurímac).

También te puede interesar: Las Bambas | Taipe a premier y ministro Gavidia: No provoque que mi pueblo se levante y yo los denuncie

Durante el diálogo con Manuel Rosas, en ‘Exitosa Perú’, el dirigente rechazó la represión que se registró ayer en Takiruta, propiedad de la minera, donde se la Policía desalojó a los comuneros de Fuerabamba y Huancuire que ingresaron a la zona el pasado 14 de abril y armaron campamentos.

Detalló que tras los enfrentamientos se registraron más de 50 detenidos y al menos 100 heridos, entre ellos una pobladora que sufrió el impacto de un proyectil de arma de fuego en el ojo derecho. Por ese motivo, Paniura informó que Fuerabamba no retomará la mesa de diálogo ni con el Gobierno ni con la empresa minera.

“[¿Van a retomar el diálogo?] Nosotros estamos firmes. Nosotros hemos tomado esta acción por el incumplimiento de los compromisos, no es otro pedido como dicen en otras radios. Nosotros no vamos a permitir que vaya el proyecto minero Las Bambas. ¡Ya no va Las Bambas!”, manifestó.

También te puede interesar: Mis familiares ya fallecieron y nunca vieron cumplidos los compromisos de Las Bambas, dice comunero

“No vamos a dejar que trabajen porque no es justo que nuestros derechos los pisoteen, nos sentimos indignados. Ya no vamos a aceptar ninguna mesa de diálogo…”, agregó.

A pesar de haber sido desalojado de Takiruta, el dirigente advirtió que volverán a tomar la zona apenas la minera reanude sus operaciones. “Con la lucha se hace la victoria, como dice el dicho”, alegó.

Consultado por las actividades a las que se dedicará la comunidad ante la eventual salida de la minera, Zenón Paniura señaló que redoblarán sus actividades de agricultura y ganadería.

Mientras tanto, el dirigente informó que han trasladado la lucha al sector de Manantiales para impedir el ingreso y salida de los vehículos de la mina.

Otras noticias en Exitosa: