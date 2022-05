“Ya no podemos apoyar a más personas”: olla común de SJL pide ayuda para no cerrar sus puertas

Piden ayuda. Exitosa llegó este miércoles al distrito de San Juan de Lurigancho para conocer la historia de las madres de la olla común “Las vencedoras”, que se encuentra a punto de cerrar sus puertas debido a la falta de víveres.

“Nosotros ya no tenemos alimentos. Solamente estamos dando mínimas raciones a los casos sociales, ya no podemos apoyar a más personas. Antes preparábamos la comida en una olla grande, ahora hemos tenido que reducir la cantidad porque no tenemos apoyo”, señaló Isabel Verde, encargada de la ollita común.

Las madres de la olla común “Las vencedoras”, que se encuentra ubicada en el asentamiento humano “Los 4 suyos”, detallaron que antes lograban alimentar a más de 200 personas. Sin embargo, ahora solo pueden cocinar para 50 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. “No recibimos el apoyo del Estado, ya no alcanzan los alimentos“, reiteró Isabel.

Como forma de reducir costos, las mujeres encargadas de la olla común explicaron que han optado por empezar a cocinar a leña. Esto debido al alza del precio del balón de gas.

“Cocinar con gas es un lujo. La mayor parte de los alimentos lo cocinamos con leña, ya que para comprar un gas no nos alcanza“, mencionó.

¿Cómo ayudar?

Hasta el momento, varios ollitas han cerrado en el distrito debido al alza del precio en la canasta básica familiar. Si usted desea ayudar, puede hacerlo a través de nuestra campaña “Salva Una Olla”, llamando al número 980 025 540.

