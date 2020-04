Ya hay 4 millones identificados para Bono Familiar Universal

En una carrera contra el tiempo para atender lo más urgente el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, señaló que ya procesan los primeros cuatro millones de hogares en situación de pobreza.

“De los 6.8 millones de hogares que deben recibir el bono ya hay 4 millones que están en proceso, nosotros estamos trabajándolos y tengan la seguridad que con el mayor esfuerzo posible”, afirmó.

Tal como señaló el domingo el presidente Martín Vizcarra, este bono se debe entregar como máximo en un mes porque ese dinero lo necesitan las familias para poder soportar el mes de confinamiento por la emergencia sanitaria.

El jefe de Estado, al hacer el anuncio la semana pasada, señaló que el Bono Familiar Universal cubrirá al 75% de hogares del país que no tienen ingresos formales.

La ministra Ariela Luna invocó a la población a esperar los comunicados oficiales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) respecto al pago del Bono Familiar Universal.

“Entonces, un mensaje, por favor esperen nuestros comunicados, no se dejen engañar por páginas ni plataformas web falsas”, dijo a un canal por cable.

“El miércoles debe empezar ya el pago del segundo bono (para las familias vulnerables de 380 soles) y el bono rural se efectuará en los próximos días”, agregó.

Los beneficiados con el Bono Familiar Universal, será el cabeza de familia que no tenga ingreso fijo, no esté en planilla, y no haya recibido ningún bono anterior. Esta ayuda sería entregada por medio de todo el sistema financiero y no solo por el Banco de la Nación

Si alguna persona considera que no fue incluido, el gobierno habilitará una plataforma web para que se puedan inscribir y ver si está apto para recibirlo.