Xi Jinping: “Que el mundo sepa que no se puede jugar con China”

Después de varios meses de enfrentamientos comerciales y verbales entre Estados Unidos y su país, ayer el presidente chino Xi Jinping, no se calló y dijo “que el mundo sepa que no se puede jugar con China”, al asegurar que su país nunca permitirá que se socaven sus intereses de soberanía, seguridad y desarrollo.







Xi Jinping se refirió directamente a Estados Unidos, pero el mensaje parecía dirigido directamente a Washington, nación con la cual las relaciones se han hundido a su nivel más bajo en décadas por disputas que van desde el comercio y la tecnología hasta los derechos humanos y el coronavirus.

En el Gran Salón del Pueblo el mandatario afirmó que China está lista para el conflicto y los esfuerzos globales para contener a Beijing fracasarían. “Nunca permaneceremos de brazos cruzados cuando nuestra soberanía esté amenazada y no permitiremos nunca a ningún ejército invadir o dividir a nuestro país”, añadió.

El Dato: Periódicamente China ha realizado vuelos de aviones de combate a través de la línea media del Estrecho de Taiwán. El célebre general McArthur describió la isla como el “portaaviones insumergible”, el muro que impide el acceso de la flota china al Pacífico.

Xi Jinping aseguró que “el pueblo chino no creará problemas, pero tampoco tenemos miedo, y no importa las dificultades o desafíos que enfrentemos, nuestras piernas no temblarán y nuestras espaldas no se doblarán”.

Modernizar armamento

En el aniversario del despliegue de las tropas chinas en la península de Corea para ayudar a Corea del Norte a luchar contra las fuerzas de las Naciones Unidas y Corea del Sur, lideradas por Estados Unidos, durante el conflicto de 1950-53, reiteró su llamado a acelerar la modernización de las fuerzas armadas.

“Sin un ejército fuerte, no puede haber una patria fuerte”, dijo. Cabe recordar que las tensiones han aumentado drásticamente en los últimos meses sobre Taiwán, con Washington aumentando las ventas de equipos militares a la isla y enviando a funcionarios de alto nivel a visitarla.

Esta semana, Estados Unidos aprobó la venta de sistemas de armas de hasta 1.800 millones de dólares, lo que enfureció a los asiáticos.

China, que considera a Taiwán una provincia rebelde, ha estado ejerciendo una presión cada vez mayor para aceptar la soberanía de Beijing.