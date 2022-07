Wong sobre acuerdo de la Mesa Directiva: “Todos se beneficiaron y por qué nosotros vamos a renunciar”

El congresista de Podemos Perú y segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, sostuvo que “no está incumpliendo la ley” al mantener sus beneficios como miembro de la Mesa Directiva por seis meses más, pese a que su periodo en el cargo ya culminó.

“Yo creo que no estoy incumpliendo la ley. (…) no hemos firmado nada en esta Mesa Directiva, esto viene del 2009. Nosotros tendríamos que derogarlo para que en la siguiente Mesa Directiva no sigan recibiendo los demás congresistas. Todos se beneficiaron y por qué nosotros vamos a renunciar”, expresó a los medios de comunicación.

Al ser consultado sobre si renunciará a dichos beneficios, tal como lo hizo colega Lady Camones, no descartó presentar iniciativas a futuro para dejar sin efecto los beneficios tanto para exmandatarios y como para los integrantes de la Mesa Directiva. “Hay que ver verdaderamente la llave para poder vencer la corrupción”, indicó.

“Nosotros ya estamos planteando la derogación de la pensión vitalicia presidencial, porque eso es mucho más todavía. Ahí se van con sueldo, con todo. Ahorita, estamos cumpliendo con la ley, pero si es necesario derogar esto tenemos que plantearlo al Pleno”, aseveró el parlamentario.

Wong Pujada también reiteró que el Congreso de la República tiene el presupuesto más bajo en comparación con otras instituciones públicas y volvió a cuestionar que otros funcionarios ganen más que ellos.

LADY CAMONES RENUNCIA A BENEFICIOS

Como se recuerda, la saliente presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aprobó el Acuerdo N° 110-2021-2022/MESA-CR, estableciendo que ella y el resto de los integrantes de la Mesa Directiva mantendrán sus beneficios hasta seis meses después de haber dejado el cargo.

Tras ello, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (APP), renunció a los beneficios para los integrantes de la Mesa Directiva del periodo 2021-2022, tales como seguridad adicional, un vehículo con chofer y dotación de combustibles.

“Solicito el retiro de mi firma por no considerarlo necesario para mi persona; así como mi renuncia expresa a percibir dichos beneficios”, se lee en un documento.

