Wilson Soto asegura que interpelarán “definitivamente” al primer ministro, Aníbal Torres

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, indicó que el Parlamento debatirá en los próximos días la moción de interpelación en contra del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y que “definitivamente” los legisladores de las diferentes bancadas parlamentarias votarán a favor de dicha medida.

Asimismo, indicó que “lo ideal” sería que el primer ministro renuncie al cargo que le designó el presidente de la República, Pedro Castillo, debido a que “no tiene credibilidad”.

“Este señor (Aníbal Torres) no tiene credibilidad, lo ideal es que dé un pase al costado. Lo vamos a interpelar definitivamente. En el próximo pleno lo veremos”, declaró el congresista Soto a Canal N.

Además, se refirió acerca de las expresiones del jefe del Gabinete Ministerial, Torres Vásquez, en contra del cardenal Barreto. En esa línea, señaló que sus declaraciones fueron una “falta de respeto” y que la Conferencia Episcopal se pronunció al respecto para mostrar su respaldo al también arzobispo de Huancayo.

Cabe señalar que, el pasado 21 de abril, el premier Torres se manifestó sobre el cardenal Barreto, quien sostuvo una reunión con el mandatario para lograr acuerdos y dialogar sobre la situación actual del país. En esa línea, lo tildó de “miserable”. Tras las críticas y comentarios al respecto indicó que se trataba de un dicho popular.

“En una entrevista que me hicieron, no recordé el nombre del cardenal y entonces dije: ´tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’ o algo así. Es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y lo dice. Eso ha sido. Pero no ha sido con ánimo de ofender”, señaló.

