Wilson Soto a Pedro Castillo: Se le acusa de haber cometido infracción constitucional, no siga confundiendo al pueblo

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto Palacios, utilizó sus redes sociales para dirigirse al presidente de la República, Pedro Castillo, a quien le indicó que se le acusa de “haber cometido infracción constitucional”.

Además, el parlamentario señaló que “el delito de traición a la patria será materia de análisis y evaluación” por parte del Ministerio Público y Poder Judicial, si es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el pleno del Congreso aprueban el informe final al respecto.

En ese sentido, Soto Palacios le pidió al jefe de Estado que “no siga confundiendo al pueblo”.

“Se le acusa de haber cometido infracción constitucional señor Pedro Castillo Terrones, el delito de traición a la patria será materia de análisis y evaluación del Ministerio Público y Poder Judicial, en caso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el pleno del Congreso aprueben nuestro informe final. No siga confundiendo al pueblo“, expresó el legislador en su cuenta oficial de Twitter.

Se le acusa de haber cometido Infracción Constitucional señor @PedroCastilloTe, el delito de traición a la patria será materia de análisis y evaluación del MP y PJ, en caso la Subcomisión de AC y el pleno del Congreso aprueben nuestro informe final. No siga confundiendo al pueblo https://t.co/9RULT5ybEQ — Wilson Soto Palacios (@wilsonsotop) August 11, 2022

También te puede interesar: Pedro Castillo: “Se hace mucho show mediático, para hacer creer que mi familia está en actos de corrupción”

El pronunciamiento del congresista surge como respuesta a una publicación previa de Castillo Terrones, donde asegura que se le acusa “falsamente de haber traicionado a la patria”.

“Me acusan falsamente de haber traicionado a la patria. No se dan cuenta que en la práctica los que nos acusan, son los que traicionan a la patria. Nos acusan de tantas cosas, sin pruebas. No les ha gustado que trabajemos con el pueblo, el maestro, el campesino”, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Me acusan falsamente de haber traicionado a la patria. No se dan cuenta que en la práctica los que nos acusan, son los que traicionan a la patria. Nos acusan de tantas cosas, sin pruebas. No les ha gustado que trabajemos con el pueblo, el maestro, el campesino.(6/8) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 11, 2022

Otras noticias en Exitosa