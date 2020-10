Wilmer Cartagena anuncia su carrera como solista con lanzamiento internacional

El cantante de salsa Wilmer Cartagena anunció la continuación de su carrera como solista dejando la dupla musical que tenía con su hermano Antonio. Este 7 de noviembre se alista para hacer su lanzamiento oficial por todo lo alto a nivel internacional y con el respaldo de Sony Music de Ecuador.







-¿Por qué decidiste terminar con la dupla de los Hermanos Cartagena?

Me vino una propuesta interesante desde Miami para encaminar mi carrera como solista y decidí arriesgar. Él siempre será mi hermano y no hay ningún problema, pero creo que uno tiene que retirarse y dejar con la miel en los labios al público. Ahora él verá su carrera y yo la mía.





-¿Qué se viene en tu faceta solista?

Sony Music Latin va a distribuir mi EP desde Miami, mi lanzamiento será este 7 de noviembre desde la sede de Ecuador para el mundo entero. Ese mismo día presentaré desde La Casa de la Salsa, mis nuevos temas ‘Te olvidé’ y ‘Por debajo de la mesa’. Será emitido a las 8:00 p.m.

-¿Cómo afectó la pandemia al género de la salsa?

Creo que nosotros los salseros somos los más perjudicados. A diferencia de otros ritmos como la cumbia que mueven masas, el salsero se mueve siempre en discotecas y eso nos ha afectado. Fácil es decir hay que reinventarse, pero si quiero abrir una tienda de abarrotes tengo que tener plata.

-¿Guardaste pan para mayo?

Tenía unos pequeños ahorros, además Apdayc y Soniem (Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música) me dieron un adelanto de lo que debo recibir el próximo año, o sea el 2021 no voy a cobrar casi nada. A veces no tengo gasolina ni para salir, ha sido duro para todos.

-¿Te propusieron hacer privaditos?

Sí pero no lo he hecho, prefiero evitar malos ratos como lo que les pasó a Toño Centella o a mis amigos de Zaperoko. Al arte lo han dejado para el último, cuando el entretenimiento mueve también la economía.

-Un salsero de tu trayectoria ¿Qué opina de las nuevas figuras femeninas y sus broncas como el caso de Yahaira y Daniela Darcourt?

-Me hicieron una entrevista para Ecuador y me preguntaron los mismo. La verdad no sé si esto ayudará o no a la salsa, trato de no meterme en esos problemas pero creo que lo importante es mostrar un buen trabajo musical antes de enfrentamientos. Eso es lo mejor.

-Cuál es tu opinión de los covers que han apelado las orquestas en vez de sacar temas propios como los hermanos Cartagena…

Creo que depende del público pero si uno quiere hacer salsa con un estilo propio, tienes que invertir. No estoy en contra de los covers pero creo que hay que tener un poquito de imaginación, sacar los temas pero con tus propios arreglos musicales, que suene con una nueva propuesta y así enriqueces la canción.