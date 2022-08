Wilmar Elera: Poder Judicial ordena la ubicación, captura e internamiento en penal del congresista de Somos Perú

El juez del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Ronald Soto Cortez, ordenó este jueves, 11 de agosto, la ubicación, captura e internamiento en un penal del congresista de Somos Perú, Wilmar Elera; esto tras leer su sentencia a seis años de prisión efectiva por colusión agravada.

“Procédase al internamiento de los acusados en un centro penitenciario en ejecución provisional de la sentencia, en mérito de lo dispuesto por el artículo 402 del Código Procesal Penal oficiándose para su ubicación y captura”, dictó el juez.

La sentencia contra Elera García responde a la participación que tuvo el parlamentario como supervisor de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa, Ayabaca, – Piura”, en el año 2012.

🚨 Juez Ronald Soto Cortez condenó a seis años de prisión efectiva al congresista Wilmar Elera por el delito de colusión agravada, y ordenó su ubicación y captura inmediata para su internamiento en el penal que disponga el INPE. pic.twitter.com/aPojrZAf8z — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 11, 2022

Cabe recordar que el legislador presentó, el último 2 de agosto, su renuncia a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la República tras ser sentenciado por el delito de colusión agravada e indicó que su dimisión fue un acto de “responsabilidad” frente a la decisión del Poder Judicial en su contra.

“El mencionado acto de renuncia, es uno de responsabilidad frente al hecho público en la fecha, de una sentencia del Poder Judicial que me afecta en mis derechos constitucionales, y con la que en forma categórica no estoy de acuerdo, ni acepto, y en ejercicio de mi derecho a la pluralidad de instancia previsto en el artículo 139º inciso 6 de la Constitución Política del Perú, estaré impugnando en su oportunidad, seguro y con la convicción que una 2da instancia con mayor merituación de los hechos y mejor valoración de la prueba aportada, me absolverá de toda responsabilidad“, se lee en el oficio enviado a la presidenta del Parlamento, Lady Camones.

