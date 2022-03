Williams sobre Castillo: No comprende que un líder no puede dividir en odio al pueblo que gobierna

Mediante sus redes sociales, el congresista de Avanza País, José Williams , se sumó a las voces parlamentarias que cuestionaron las recientes declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien había referido que antes era los pobres quienes realizaban movilizaciones sociales, sin embargo, ahora “los ricos marchan porque se les ha quitado otra cosa”.

“El presidente Castillo dijo ayer en San Juan de Lurigancho “antes marchábamos los pobres por reivindicaciones, ahora marchan los ricos porque se les ha quitado cosas”. No comprende que un líder no puede dividir en odio al pueblo que gobierna. Sus acciones son la causa, reclama el pueblo, no los ricos, presidente”, indicó José Williams en su cuenta de Twitter.

El Pte Castillo dijo ayer en SJL “antes marchábamos los pobres por reivindicaciones, ahora marchan los ricos porque se les ha quitado cosas”.NO COMPRENDE que un líder no puede dividir,en odio al pueblo que gobierna. Sus acciones son la causa, reclama el pueblo, no los ricos Pte — José Williams Zapata (@Gral_Williams) March 22, 2022

DECLARACIONES DE CASTILLO

A inicios de semana, el presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió a las recientes marchas que se vienen convocando en ciudades como Lima Metropolitana, donde se exige su salida del gobierno ante presuntos actos de corrupción.

De esta manera, el jefe de Estado, brindó un mensaje en donde hizo referencia la división de clases, ya que consideró que antes solo los pobres marchaban y participaban de manifestaciones y ahora lo hacen los ricos porque estarían reclamando que se le haya quitado algunas cosas.

Quizás te interese leer | ONU: Liberación de Alberto Fujimori representa un retroceso en la lucha contra la impunidad

“Anteriormente los pobres marchábamos, hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otras cosas, marchan los que quieren otras cosas”, manifestó durante una actividad en San Juan de Lurigancho, donde se habrían colocado un grupo de personas quienes exigen el cierre del Congreso de la República.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES