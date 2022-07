Wilfredo Pedraza: “Me causa preocupación que el sector del Interior haya tenido cinco ministros en 11 meses”

En entrevista con Exitosa, el exministro de Interior, Wilfredo Pedraza, se pronunció sobre la censura impuesta por el Congreso de la República hacia su sucesor, Dimitri Senmache, mostrando preocupación por la cantidad de encargados de la cartera que ha tenido el país en un lapso pequeño.

Durante el diálogo con Karina Novoa, en el programa ‘Informamos y Opinamos’, Pedraza dijo que la acusación hacia Senmache por parte del Parlamento era inevitable, sobre todo con el agravo que implicó el no poder dar con el paradero de personas tan importantes como el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, o el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

“La censura del ministro Senmache me genera dos reacciones. De un lado, era inevitable que asuma las responsabilidades políticas por un tema tan delicado, nada menos que la no captura del exministro (Juan) Silva, de (Bruno) Pacheco y otras personas, le ha tocado un mal momento, pero él es el responsable político, y en la política los gestos de esa naturaleza deben de mantenerse”, dijo el abogado.

“En segundo lugar, sí me causa preocupación que un sector tan importante como el del Interior tenga cinco ministros en 11 meses, y pronto tendrá un sexto ministro. Esas circunstancias se traducen, desde mi punto de vista, en inseguridad, en desazón, en desgobierno, cosas que no son buenas para el país. Me preocupa la falta de institucionalidad”, añadió.

Por otra parte, el exfuncionario indicó que el perfil de Senmache como responsable del Ministerio del Interior es correcto, a su punto de vista, y cuestiona si la decisión del Legislativo fue la correcta, aunque sí mostró de acuerdo con la inoperatividad del cuerpo policial para intensificar el hallazgo de las personalidades políticas perseguidas.

“Tengo la impresión de que el ministro tiene un buen curriculum, una historia de vida aparentemente adecuada, pero le tocó un pésimo momento. No sé si (el Congreso) hayan tenido fundamento las justificaciones (para censurarlo), pero lo que me parece absolutamente claro es que no ha habido eficiencia de la búsqueda (de los prófugos) de parte de la Policía y eso genera muchas responsabilidades políticas”, sostuvo.

Asimismo, Pedraza lamenta que Senmache tenga intenciones de renunciar definitivamente al cargo ministerial, pues considera que el país no puede continuar con tanta alteración de titulares, pues eso perjudica la integridad de la cartera y con ello no se podría combatir las necesidades que les corresponde estar atentos, entre ellas, la inseguridad ciudadana.

“A mí me hubiese gustado que continúe, no solo por él, sino porque el país necesita continuidad dentro de un ministerio tan importante. Si un ministro del Interior dura entre 5 o 6 semanas, lo que hay es caos, no se discute presupuestos, la policía no sabe qué hacer”, sentenció.

