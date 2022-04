Walter Gutiérrez tras renuncia a la Defensoría del Pueblo: “No aspiro a ningún cargo, no me interesa”

Este viernes, el renunciante defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró que no tiene interés en afiliarse a algún partido político para postular a cargos de elección popular. Sin embargo, mencionó que sí se mantendrá activo en “la vida pública” y en un futuro no muy lejano articulará esfuerzos para “concretar algunos derechos, como temas educativos y alimentación”.

“No aspiro a ningún cargo, no me interesa. Pero sí tengo interés en la vida pública y sí me interesan los problemas del país. En ese sentido (tengo interés en la vida pública), no en el sentido electoral. No tengo esa vocación de ir buscando ese óvalo electoral”, sostuvo en una entrevista para Canal N.

En esa línea, reiteró que no tiene “esa vocación” de tentar un puesto en el Estado. “Creo que las sociedades que fracasan son aquellas donde los ciudadanos no se comprometen con la política en el sentido de políticas públicas y problemas, sino somos países de idiotas, países que no se comprometen con la política”, agregó.

Gutiérrez Camacho también se pronunció sobre gestión de Pedro Castillo y señaló que es posible acusarlo constitucionalmente sin la necesidad de esperar que culmine sus cinco años de mandato, al señalar que “recurrentemente, sistemáticamente y dolosamente ha venido transgrediendo la Constitución”.

“Es perfectamente posible acusar constitucionalmente al presidente y no se necesita esperar a que termine su mandato. Porque sería ilógico que una Constitución para blindar a un funcionario que es el guardián de la Constitución, viole la Constitución”, precisó, haciendo mención a su informe llamado ‘Responsabilidad Política del Presidente’.

Respecto al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que plantea consultar a la población en la próximas elecciones sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución, Gutiérrez dijo estar seguro de que “lo que buscan es quedarse en el poder” y no velar por los derechos de los ciudadanos.

