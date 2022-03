Walter Gutiérrez ‘amenaza’ con quedarse en la Defensoría del Pueblo si persisten críticas por expiración de su cargo

En entrevista con Exitosa, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, amenazó hoy con quedarse en el cargo si es que persisten los cuestionamientos por la expiración de su periodo de cinco años (2016-2021).

El titular de la Defensoría del Pueblo reaccionó de esa forma cuando el conductor de ‘Hablemos Claro’, Nicolás Lúcar, le recordó que su mandato expiró el 7 de setiembre de 2021.

“La Constitución dice que el mandato del defensor dura cinco años, entonces con toda legitimidad se podría decir: ‘¿Cómo es posible que el propio defensor permita que la Defensoría funcione, según la Constitución, de manera irregular?’”, dijo el hombre de prensa.

La interrogante no cayó nada bien a Gutiérrez, quien ofuscado replicó: “No me estén señalando a cada rato [mi mandato vencido] porque de pronto me voy a quedar, ah. Perfectamente, puedo quedarme. No sé por qué la gente está tan asustada con que yo me vaya a ir”.

En esa línea, el defensor del Pueblo recalcó que le corresponde al Congreso de la República escoger a su sucesor. Acotó que, ante su eventual salida, la institución mantendrá la posición de criticar los desaciertos de la actual gestión.

“Cuando me vaya la Defensoría va a continuar en la misma línea porque esta es una posición institucional”, sentenció.

En otro momento, el funcionario se refirió a las críticas que ha recibido por opinar sobre la coyuntura política del país y pedir la renuncia del presidente Pedro Castillo. Al respecto dijo que, en su posición de defensor del Pueblo y de contrapeso al Ejecutivo, no se “puede quedar callado” ante los desaciertos del Gobierno.

“Cuando veo que ponen ministros (no idóneos), tengo que pronunciarme porque eso afecta a los servicios públicos”, dijo.

Sobre el pedido que hizo en CNN para que el jefe de Estado renuncie al cargo, Gutiérrez reafirmó lo dicho ante la cadena internacional, pero aclaró que no está a favor de la vacancia presidencial que ahora promueve la oposición.

“Nosotros no hemos, ni estamos promoviendo la vacancia. Hemos señalado que tenemos una posición distante y reservas sobre esta figura, de manera que el presidente miente cuando dice que promovemos la vacancia”, manifestó.

“Me reafirmo en que el presidente transgrede la Constitución y debe renunciar”, agregó.

