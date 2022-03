Walter Ayala: “En mi tiempo como ministro, no he notado ni un gabinete en la sombra”

El exministro de Defensa, Walter Ayala, dijo este lunes que, durante su permanencia al interior del Ejecutivo, jamás notó la existencia de un supuesto ‘gabinete en la sombra’ conformado por los asesores presidenciales, tal como lo denunciaron la expremier Mirtha Vásquez, el exministro del Interior, Avelino Guillén, y el ex secretario del despacho presidencial, Carlos Jaico.

El extitular del Mindef sorprendió a los periodistas al llegar a la sede de la Fiscalía, en Cercado de Lima, donde se esperaba la llegada de Bruno Pacheco, quien finalmente no acudió a la citación del Ministerio Público.

“En mi tiempo que he estado como ministro, no he notado ni un gabinete en la sombra. No he notado temas de corrupción, más bien siempre hubo un acercamiento al presidente que era fluido”, declaró desde los exteriores de la institución presidida por Zoraida Ávalos.

En esa línea, Ayala calificó de ‘antiética’ la actitud de los referidos exfuncionarios por no haber denunciado a tiempo las supuestas irregularidades al interior de Palacio de Gobierno. “Las personas salen a denunciar cuando salen del Ejecutivo, pero se denuncia en su momento”, manifestó.

◼ Confía en el presidente

Consultado sobre si cree en la inocencia del presidente Pedro Castillo, el exministro dijo que, a pesar de las declaraciones de Karelim López, no hay pruebas fehacientes que acrediten que el mandatario esté implicado en actos de corrupción.

Aunque dijo que no pondría las manos en el fuego por el jefe de Estado, se mostró convencido de que el mandatario es inocente de todos los cargos que se le imputan, entre ellos ser el líder de una supuesta organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“[¿Pondría las manos al fuego por el presidente?] No, poner las manos al fuego es otra cosa. Creo en el presidente y tengo la convicción de que es un ser humano y profesor honesto”, aseveró.

Según lo explicado por el propio Ayala, su presencia hoy en la sede de la Fiscalía se debe a una reunión prevista con el presidente de la Junta de Fiscales de Lima Centro para pedirle celeridad en las denuncias en su contra que están archivadas desde “hace más de diez años”.

