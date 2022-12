Walter Ayala calificó de “show” el allanamiento a su casa y sus oficinas: “No han encontrado nada”

El exministro de Defensa, Walter Ayala, se pronunció este lunes tras el allanamiento de la Fiscalía Anticorrupción y la Diviac a su casa y sus oficinas, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía Nacional del Perú (PNP).

En declaraciones a la prensa desde los exteriores de su domicilio ubicado en Surco, el extitular del Ministerio de Defensa (Mindef) calificó de “show” las intervenciones, aseguró que tiene la conciencia tranquila y refirió que no se encontrará nada ilícito en sus dispositivos y documentos incautados por el Ministerio Público.

“Yo estoy presto a que se investigue, he dado las facilidades del caso de manera transparente […] pero no la comparto porque para mí esto es un show. A mí se me está investigando por unos supuestos ascensos ocurridos en octubre de 2021. Ha pasado cerca de año y medio. O sea, después de año y medio, qué van a encontrar. Pienso que esta intervención ha sido innecesaria y ¿cuál es la prueba que ha sido innecesaria? Que no han encontrado nada”, declaró.

“Se han llevado computadoras, celulares, han hecho copia de todo, y otros dispositivos tecnológicos pero no han encontrado, yo tengo la conciencia tranquila”, agregó. Por otro lado, también se refirió a la detención preliminar de generales de la Policía que también estarían involucrados en el caso.

“Tengo conocimiento que hay detenciones preliminares a varios generales, lo cual está mal porque ahorita no estamos hablando de culpabilidad. La detención preliminar tiene como objetivo asegurar la presencia del investigado en estos díez días, esos señores tienen trabajo estable, una trayectoria de más de 30 años en la Policía, ¿no era más fácil citarles y tomarles su declaración que agarrarlos como animales y meterlos a una cárcel para presionarlos psicológicamente?”, cuestionó.

Aseguró que en el país “no hay un debido proceso” debido a que las resoluciones judiciales” no tienen motivación”, por lo que hizo un llamado de atención a la Oficina de Control de Magistratura (OCMA), Organización de Estados Americanos (OEA) y a los organismos internacionales.

“Ahorita no estamos hablando de culpabilidad o inocencia, sino de simplemente de que las detenciones preliminares es para asegurar que el investigado esté presente en este momento, era fácil citarlos nada más”, precisó. “Yo no soy ladrón, si lo fuese, hubiese robado siendo ministro de Defensa porque yo manejaba millones y millones de soles, y no me voy a manchar las manos”, puntualizó.

Caso ascensos irregulares

A Walter Ayala, quien ocupó la titularidad del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y abuso de autoridad en agravio del Estado.

Durante su gestión fueron relevados los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra; y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro; quienes señalan haber recibido presiones desde el Poder Ejecutivo para efectuar ascensos irregulares.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía de la Nación, Bruno Pacheco y Walter Ayala “habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo” de ascensos a oficiales cercanos al expresidente Castillo y que los tres se habrían beneficiado económicamente de este proceso irregular.

