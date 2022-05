Waldemar Cerrón: “Vamos a pedir desarchivar el PL para crear una nueva Constitución. A todos los peruanos no pierdan la fe”

El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, indicó que su bancada parlamentaria pedirá al Parlamento desarchivar el proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, para consultar a la población, durante las elecciones municipales y regionales, si está de acuerdo o no con el cambio de la actual Constitución Política.

El legislador indicó que su agrupación parlamentaria insistirá en la instalación de una Asamblea Constituyente para así modificar la Carta Magna y cumplir con las peticiones de la población. En ese sentido, expuso los resultados de una encuesta que demuestra que el 39% de los peruanos considera que se debería de realizar una reforma de la Constitución.

“La encuesta indica lo que decíamos la bancada de Perú Libre y muchos congresistas, a través de su semana de representación. La mayoría de los peruanos están en camino de una nueva Constitución. Hay un 39% de peruanos que cree en una reforma de la Constitución. No es posible que se haya hecho a espaldas de peruanos el archivamiento de un referéndum”, declaró el parlamentario Cerrón a Canal N.

“Para no caer en especulaciones, le decimos a todos los peruanos, solemnemente la bancada de Perú Libre si creemos que es necesario el cambio de Constitución. Se está revelando el sentir de los peruanos y, para no caer en más especulaciones, vamos a pedir el desarchivamiento que nos permita cambiar la Constitución, a través de una Asamblea Constituyente. A todos los peruanos no pierdan la fe”, añadió.

Asimismo, consideró que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso al archivar la iniciativa legislativa, que plantea el cambio de Constitución, ha intentado “quitar la libertad de expresión” a los ciudadanos.

“Un referéndum no le hace daño a nadie, solo a Gobiernos dictatoriales, que quieren quitar la libertad de expresión. Venga de donde venga no se le puede quitar la libertad de expresión a las personas, tenemos derecho a la expresión, a la información. Lo que no tenemos derecho es a la difamación, deshonra, calumnia”, sostuvo.

