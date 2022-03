Este martes, el congresista de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se pronunció acerca de la presunta propuesta de adelantar las Elecciones Generales en el país. En esa línea, recordó las mociones de vacancia presidenciales que fueron impulsadas en los gobiernos anteriores, debido a que no llegaron a un consenso.

“No, porque la Constitución ha elegido al presidente durante cinco años para que nos vamos a precipitar. La historia nos ha dado grandes lecciones, se vacó al presidente Kuczynski, luego entró el señor Merino un día y así porque cualquiera que ingrese va a tener el mismo problema. Una parte va a estar de acuerdo y otra no va estar de acuerdo porque no llegamos a un consenso”, manifestó el legislador Cerrón, en los exteriores del Parlamento.

Asimismo, señaló que su organización política ha tratado de promover el consenso entre los diferentes poderes del Estado, con el objetivo de avanzar en la implementación de medidas y de estrategias para atender a la población y lograr la mejora del país.

“Hemos tratado de hacer un consenso, nosotros de Perú Libre, la bancada de izquierda, no ha presentado ninguna moción o interpelación tampoco hemos estado detrás de nuestros congresistas, colegas porque creemos en la democracia, pero no vemos de la otra parte ese sentimiento de querer mejorar”, precisó.

Además, indicó que los miembros de diferentes bancadas parlamentarias proponen diversos recursos en contra del Gobierno del presidente Castillo, tales como las mociones de censura y vacancia, además se enfocan en realizar cambios en la Constitución Política del Perú.

“Si no es un grupo parlamentario es otro con la mesura, censura viene con la vacancia que están ahí haciendo cambios en la constitución para que según ellos venga el presidente no se le dé la confianza. Se saca al presidente, pero si se queda el Congreso, esas cosas por ejemplo no son correctas en un país que dice ser democrático”, continuó.

