Waldemar Cerrón: “Quieren llevar al presidente al Congreso como un trofeo”

El congresista y vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, respaldó anoche al presidente de la república, Pedro Castillo, quien fue nuevamente citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar sus descargos por las reuniones en el pasaje Sarratea, Breña.





En declaraciones a Panamericana, Cerrón Rojas consideró que el jefe de Estado no se está negando a responder por las acusaciones en su contra, puesto que ha anunciado su intención de hacerlo por escrito.





Bajo esa premisa, reafirmó su posición respecto a que la oposición quiere demostrar “su poder” y hacer que el mandatario acuda en persona al Parlamento para ser presentado como un “trofeo”.

“Yo considero que el presidente está respondiendo y lo está haciendo por escrito. ¿Cuál es el problema con que lo haga de una y otra manera? ¿O no son medios validos? Otra cosa es que lo quieren llevar como un trofeo, en una exhibición para demostrar una forma de poder. Me parece que no es correcto”, manifestó.

Como se recuerda, el pasado 6 de marzo, el presidente anunció que respondería por escrito las interrogantes de la Comisión de Fiscalización sobre las reuniones en Sarratea.

Tres días después, el titular del grupo de trabajo parlamentario, Héctor Ventura, invocó al mandatario a reconsiderar su decisión de responder por escrito.

Al respecto, el legislador de izquierda indicó que todavía falta saber cuál será la respuesta de Pedro Castillo sobre esta segunda invitación, y remarcó que su posición es que se investigue el caso bajo el debido proceso.

“Se está indisponiendo al presidente cuando hay temas urgentes en el país. No estoy en contra de la investigación. Que se investigue sea quien sea y caiga quien caiga”, puntualizó.

