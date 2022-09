Waldemar Cerrón: “Pretenden deslegitimar el triunfo del Perú profundo con el adelanto de elecciones”

El congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) calificó de “probable golpismo” que un sector del Congreso de la República apoye la propuesta de adelanto de elecciones generales, recientemente respaldado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador dijo que esta iniciativa deslegitimaría “el triunfo del Perú profundo”, en referencia a la elección del presidente Pedro Castillo.

“Probable golpismo pretende deslegitimar el derecho democrático del triunfo del Perú profundo con el llamado adelanto de elecciones; pero el pueblo peruano ya lo sabe: Asamblea Constituyente y Nueva Constitución“, escribió.

Probable golpismo pretende deslegitimar el derecho democrático del triunfo del Perú profundo con el llamado adelanto de elecciones; pero el pueblo peruano ya los sabe: ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y NUEVA CONSTITUCIÓN ¡YA! — Waldemar Cerrón Rojas (@rojas_cerron) September 4, 2022

Más temprano, el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, había dicho que la propuesta de “Nos vamos todos” quiebra el orden democrático.

Keiko Fujimori propone adelanto de elecciones

La excandidata a la Presidencia habló este último sábado sobre de la moción de vacancia presidencial que impulsa un sector del Congreso.

A través de un video de Tik Tok, la hija de Alberto Fujimori señaló que “si no hay consenso” para destituir al jefe de Estado, entonces se debe de promover el adelanto de las elecciones generales.

“Lo he dicho y lo repito: la solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay consenso es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré”, sostuvo.

