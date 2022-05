Waldemar Cerrón: “Perú Libre y el secretario Vladimir Cerrón son víctimas del cargamontón y terruqueo”

El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se manifestó acerca de las declaraciones del secretario general del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, sobre el cambio de la actual Constitución. Como se recuerda, el líder de dicha agrupación política indicó que la redacción de una nueva Carta Magna se realizará de manera “pacífica o no pacífica”.

El legislador señaló que su partido político y el exgobernador regional de Junín son “víctimas de cargamontón y terruqueo”. En esa línea, indicó que su hermano se refirió a las protestas, que fueron dirigidas por la población, en diferentes circunstancias, para la modificación de la Constitución Política.

“Quiero expresar a todo el país, el cargamontón y terruqueo del cual somos victimas Perú Libre y el secretario nacional. En el video menciona que a través de la historia muchas Constituciones han ido cambiando, si no fue por la vía pacífica fue por la vía no pacífica como podría suceder en el Perú”, declaró ante la prensa.

“Lo que se entiende por vía no pacífica es una protesta, huelga, marcha y no necesariamente sedición (…) Nosotros no estamos tildando de extremistas, comunistas, por el tema de dar una opinión en un país democrático”, añadió.

Asimismo, se manifestó acerca de la postura de su bancada parlamentaria sobre las elecciones de los magistrados que integrarán el Tribunal Constitucional (TC), que se realizará este martes 10 de mayo. El congresista Cerrón señaló que su bancada se reunirá previo a la votación.

“La bancada se reunirá una hora antes y luego en el mismo pleno todo el Perú será testigo de como se desarrolla esta elección que creemos que debe darse dentro de los márgenes correctos por el bien de nuestra patria”, indicó.

Además, consideró “no hay nada anormal” en el proceso de selección de candidatos, realizado por la Comisión Especial, presidida por el legislador José María Balcázar.

“A nivel de la bancada hay que entender que este es un largo proceso, es un proceso de concurso, que tienen indicadores, evaluadores que han participado varios congresistas. Hasta el momento no hay nada anormal dentro del proceso”, sostuvo.

