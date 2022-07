Waldemar Cerrón: “No podemos especular, hacemos mucho daño”

El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se pronunció tras los cuestionamientos al Gobierno del presidente Castillo por la grabaciones que son difundidas en los medios de comunicación, en donde se le observa a Yenifer Paredes, cuñada del mandatario, junto al empresario Hugo Espino en una reunión con las personas de la comunidad La Succha en Cajamarca, dialogando acerca de una obra de saneamiento.

En esa línea, el legislador indicó que los diferentes personajes políticos no deben de criticar o exponer comentarios en contra de las personas investigadas por presuntos actos de corrupción, sino deben de promover las investigaciones para que se esclarezca la situación.

“Mientras no se haya demostrado un tema concreto de intervención familiar, así como una prueba fehaciente no podemos adelantar juicio. Obviamente si es que sale el informe positivo está mal y si no quién le devuelve el honor a las personas que hemos estado dando especulaciones o informaciones adelantadas”, declaró el vocero del partido del lápiz, Cerrón Rojas.

También puedes leer: Contraloría responsabilizó penalmente a Mario Carhuapoma por la contratación irregular de su asesor en EsSalud

Asimismo, se refirió acerca del caso del congresista Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, quien encendió su cámara por error durante una sesión virtual del Congreso cuando se encontraba al parecer en una playa. En ese sentido, señaló que deberá de ser investigado por la Comisión de Ética del Congreso.

“Soy docente y veo que la mejor forma de educar a una persona es haciéndole ver su error, reflexionando y que pueda enmendar su medida”, señaló.

Más información: