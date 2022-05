Waldemar Cerrón: “El cambio de la Constitución es un deseo del pueblo”

El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se pronunció acerca de la decisión de la Comisión de Constitución de archivar la iniciativa legislativa que plantea convocar a un referéndum, durante las elecciones municipales y regionales, para la instalación de una Asamblea Constituyente, que se encargue de redactar la nueva Carta Magna.

El congresista Cerrón Rojas consideró que el cambio de la Constitución es “un deseo del pueblo” y que, por ese motivo, los miembros de su organización parlamentaria continuarán impulsando medidas para la implementación de dicho proyecto.

“El cambio de Constitución es un deseo del pueblo y nosotros seguiremos trabajando legal y democráticamente lo que corresponde. Si hay un archivamiento se pide un desarchivar el caso. A menos que generen un decreto ley que prohíba hablar de estos temas”, declaró el parlamentario ante la prensa.

Por su parte, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, consideró que la única manera de promover iniciativas que beneficien al país es cambiando la Constitución Política, que fue elaborada en el Gobierno de Alberto Fujimori. En ese sentido, indicó que esta iniciativa se deberá de lograr “de manera pacífica o no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. Nosotros reafirmamos -desde que se fundó el parido- en el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacifica, lamentablemente”, indicó Vladimir Cerrón durante un evento partidario que se realizó el pasado 3 de mayo.

Más información: