Waldemar Cerrón denuncia que se quiere “criminalizar” a Perú Libre

El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, criticó la decisión del Ministerio Público de solicitar al Poder Judicial el allanamiento, por tercera vez, la vivienda de su hermano, el secretario general del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, en Huancayo, así como la intervención de la casa donde vive su madre, en Lima, la cual se dio como parte de una investigación por colusión en agravio del Estado y del Gobierno Regional de Junín.

Consideró que los allanamientos son formas de “amedrentamiento” a puertas de una nueva etapa electoral y “porque están trabajando a favor del pueblo”.

“Aquí se está instrumentalizando la administración de justicia para criminalizar a un partido político. Si no somos los dinámicos del centro, somos los lavadores de activos. Y si no somos lavadores de activos somos terroristas. Seguramente, más adelante, nos van a imputar otros delitos. Esas cosas no se pueden permitir en nuestro país”, dijo.

