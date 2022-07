La consulta de la bicameralidad debe ser sometida a referéndum, plantea Waldemar Cerrón

Este jueves, durante el inicio del debate en el pleno sobre el retorno a la bicameralidad, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, planteó que esta iniciativa vuelva a ser consultada en referéndum.

El legislador señaló que la bicameralidad para fortalecer la institucionalidad parlamentaria era necesaria, puesto que no se trataba de sacar leyes en cantidad, sino con la calidad correspondiente, por lo cual, precisó que se necesitaba contar con una cámara reflexiva.

Además, el perulibrista recordó que la Constitución en su art. 45, indicaba que el poder del Estado emanaba del pueblo y que el TC había definido al referéndum como un procedimiento que permitía al pueblo decidir de forma directa sobre cuestiones vinculadas a la legislación

“Si acudimos al referéndum, vamos a tener la legitimidad que sí contamos con el aval del pueblo, caso contrario, nos podrán decir que se reunieron unos cuantos y así decidieron sobe el destino del pueblo. Se debe poner a consideración del país para que la figura legal que sea aprobada […] sea sometida a referéndum la consulta de la bicameralidad y la reelección de autoridades de elección popular en el proceso electoral venidero”, manifestó Cerrón.

El legislador perulibrista también recordó que en el 2018 ya se había realizado un referéndum para consultar a los ciudadanos si deseaban o no proceder con la bicameralidad y reelección. “La postura fue rechazada. Sin embargo, los tiempos cambian y hoy estamos en otros escenarios”, aseveró.

LA GENTE ESTÁ A FAVOR DE LA BICAMERALIDAD, SEÑALA ALVA

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, afirmó que existen corrientes a favor del retorno a la bicameralidad en el Parlamento y que, incluso, la gente también está mostrando su apoyo a esta iniciativa.

Alva Prieto manifestó que este tema tendrá “varios días de debate” en el pleno del Congreso y que “no se está haciendo de la noche a la mañana“.

“La bicameralidad es un tema que está en debate desde el 2001, estamos viendo las corrientes y la gente está a favor de la bicameralidad, la comisión (Fernando) Tuesta está a favor, Max Hernández, secretario técnico del Acuerdo Nacional me vino a visitar con todos sus miembros y están a favor, he escuchado a varios periodistas que antes no se pronunciaban y están a favor, igual que varios constitucionalistas”, manifestó.

