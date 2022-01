Waldemar Cerrón afirmó que entrevista de CNN a Castillo “es parte de una conspiración golpista”

El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón se pronunció por la entrevista que dio el presidente Pedro Castillo al periodista de CNN en español, Fernando del Rincón. En ese sentido, el legislador lo tildó de “sicario político”.





Asimismo, consideró que el jefe de Estado habría sido “emboscado” por la prensa internacional “neoliberal”, y agregó que la entrevista fue parte de “una conspiración golpista”.





“Presunto sicario político de la prensa internacional neoliberal habría emboscado a Pedro Castillo, abusando de su amplia vocación democrática. Al desnudo posible conspiración golpista. ¡No pasará!”, escribió el vocero de la bancada oficialista a través de su cuenta de Twitter.

🔴 Presunto sicario político de la prensa internacional neoliberal habría emboscado a @PedroCastilloTe abusando de su amplia vocación democrática. Al desnudo posible conspiración golpista ¡No pasará!✏️✏️@BancadaPLibre @VLADIMIR_CERRON @PERU_LIBRE1 @MariaAguerogut1 @JaimeQuito6 — Waldemar Cerrón Rojas (@rojas_cerron) January 25, 2022

También la congresista Silvana Robles, de Perú Libre, se refirió a la entrevista de CNN en español a Castillo Terrones. En esa línea, la parlamentaria defendió al jefe de Estado de las críticas.

“La DBA reacciona presurosa por la entrevista del Pdte. Castillo. Ojalá tuvieran la misma celeridad para exigir a REPSOL que remedie el daño causado a nuestro mar. (…) No son capaces de ir contra sus patrones, pero sí por un rondero que impidió que la mafia llegue nuevamente al poder”, manifestó Robles Araujo.

Pedro Castillo dio su primera entrevista internacional

El presidente Pedro Castillo aseguró que culminará su mandato en el año 2026 a pesar que “un sector del Congreso” ha buscado su vacancia. En ese sentido, el jefe de Estado indicó que este grupo de parlamentarios “tienen su propia agenda”.

“Por supuesto (que voy a terminar mi mandato), el pueblo me ha traído acá. No para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país”, manifestó el mandatario en una entrevista con CNN en español.

