Voluntaria de vacuna destacó los beneficios colectivos y comunitarios de inmunización

Atención. Este sábado, Betzabeth Avendaño, una voluntaria de ensayo clínico de Sinopharm en Perú, manifestó que pese a la críticas, la decisión de vacunarse es personal y destacó a los médicos por su labor, ya que en poco tiempo lograron crear una dosis que traería beneficios comunitarios.







“Cuando fui voluntaria recibí muchas críticas. Recuerdo que muchas personas me comentaban en las redes sociales que cómo es posible que me vaya a vacunar, que estoy promoviendo la vacuna. Yo siempre digo que es una decisión de cada uno, pero no hacerlo y solo justificar como que no confían en la ciencia porque no han terminado las fases, es algo erróneo”, manifestó la voluntaria en la sede de la Universidad Mayor de San Marcos.

Asimismo, Avendaño destacó la labor de los científicos que lograron desarrollar la dosis en un tiempo récord para poder distribuirla al mundo y frenar la pandemia del covid-19.





“Está mal desconfiar de un grupo de científicos altamente capacitados y que además, se han desvelado en un trabajo importante para poder obtener la dosis en menos de un año, que por lo general se puede tardar una década. No se puede descartar todo ello”, narró.

Finalmente, indicó que según su información la vacuna de Sinopharm ya está aprobada en China y en Emiratos Árabes Unidos, por lo que para ella, esto también da una confianza de haberse aplicado la dosis, en caso le haya tocado y no el placebo.

“Los resultados en Perú todavía no están listos, pero en China ya se ha aprobado y en Emiratos Árabes Unidos ha tenido una eficacia de hasta el 80%, es decir no es una vacuna que está hecha al azar, sino es tras una investigación científica”, sentenció.

SINOPHARM

El doctor Juan More Bayona, especialista en inmunología y virología, explicó en Exitosa, que la vacuna aprobada para aplicarse en la población del Perú de Sinopharm, también funcionará con la nueva variante del covid-19.

En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, el virólogo comentó que las vacunas que han sido aprobadas para el uso en las diferentes naciones por sus autoridades competentes como la FDA de Estados Unidos, son dosis que pueden atacar a la nueva variante del coronavirus sin ningún problema.

“La evidencia científica que tenemos hasta ahora indica que ni esta variante del Reino Unido que ha llegado al Perú, ni las otras variantes que circulan, escaparían a la protección que confiere las vacunas que hasta el momento se han aprobado para su uso de emergencia. Desde ese punto de vista debemos estar seguros que la vacuna va a funcionar”, manifestó.

En esa línea, More Bayona comentó que la vacuna que llegará en este presente mes de enero de Sinopharm, presenta un porcentaje de 80% de eficacia y que es un número importante para reducir la gravedad de la enfermedad y sobre todo la muerte.

“En general el porcentaje de eficacia estamos hablando de un riesgo. Principalmente lo que buscan las vacunas en desarrollo es que se reduzca la enfermedad severa y muerte, eso ha sido el objetivo principal. Lo que se estima de este porcentaje de eficacia es una reducción en el riesgo de que el infectado desarrolle precisamente esta enfermedad grave o la muerte”, expresó.



