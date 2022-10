Volodímir Zelenski pide apoyo a países de OEA como cree que harían Simón Bolívar y San Martín

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino este miércoles en una reunión previa al inicio del LII periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y pidió a los países integrantes que ayuden a su nación en la guerra contra Rusia, como cree que harían los libertadores Simón Bolívar o José de San Martín.

También te puede interesar: Volodímir Zelenski reclama que Rusia no reciba ni un dólar más por su petróleo y gas

“¿En qué lado estaría Simón Bolívar en una guerra como esta que Rusia desató contra Ucrania? ¿A quién apoyaría San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo?“, se preguntó Zelenski al intervenir remotamente en el diálogo de los jefes de delegación con los observadores permanentes, previo al inicio de la asamblea.

“Creo que no apoyarían a alguien que se enfrenta a un país más pequeño como un típico colonizador, a alguien que constantemente miente y que no llama guerra a una guerra“, respondió antes de agregar que no respaldarían a quien “lleva a gente a la pobreza a través de los precios y las crisis energéticas, ambas artificiales y que hace la guerra contra los civiles”.

El mandatario ucraniano reconoció que, en algunos de los países que forman parte de la OEA, “la visión rusa de la guerra es dominante” y subrayó que es “falsa”. “Les pido que miren a los hechos, miren desde sus puntos de vista (…) lo que América ha visto, la pelea por la independencia”, comentó.

Posteriormente, agradeció a aquellos países que han apoyado “fuertemente” a Ucrania, si bien no se refirió a ninguno de ellos de manera directa.

No obstante, les pidió que lo mantengan e incrementen “en varios niveles”, el primero de ellos en las organizaciones internacionales, “especialmente la Asamblea General de la ONU”, donde les instó a que voten a favor de las iniciativas promovidas por Ucrania.

El segundo de ellos es el orden nacional, pues pidió “integridad” a los Estados que forman parte de la OEA para que “no permitan que sus economías sean usadas para financiar una guerra criminal”. “No se asocien con aquellos que inevitablemente serán condenados por la comunidad internacional”, reclamó Zelenski.

Por último, le pidió a las “personas ordinarias” que difundan “las verdades de la guerra y las muertes causadas por la agresión rusa”. Antes de concluir su discurso, se despidió proclamando “viva la libertad” en español.

Mira el video

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Exitosa Noticias (@exitosape)

Lo más visto en Exitosa