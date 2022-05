Volodimir Zelenski: “Estoy dispuesto a hablar con Vladimir Putin, pero sin ultimátum”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó estar dispuesto a hablar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, “pero sin ultimátum”; así lo indicó a una cadena de noticias de Italia.

El mandatario ucraniano señaló que las negociaciones con Moscú son complicadas porque “todos los días los rusos ocupan pueblos, mucha gente ha dejado sus casas, ha sido asesinada por los rusos“. Además, aseguró que los ciudadanos están sufriendo “torturas y asesinatos”.

“Esto complica mucho las cosas, queremos que entiendan que nuestra sociedad es muy pacífica, desde hace ocho años intentamos dialogar“, menciona en un adelanto de una entrevista que será transmitida esta noche.

Por otro lado, afirmó que el ejército de Rusia debe abandonar su país y responder por los daños causados.

“Sé que Putin quería lograr un resultado pero no lo ha conseguido. Que se nos proponga entregar algo para salvar la cara del presidente ruso no es justo. Ucrania no va a salvar la cara de alguien pagando”, remarca.

También señaló que “en ningún momento” se ha planteado “reconocer la independencia de Crimea”, anexada a Rusia en 2014. Crimea “siempre ha sido territorio ucraniano“, expresó.

Putin afirma que continuará con ataque

Esta semana, el presidente Vladimir Putin aseguró que no tiene intención de detener sus planes.

“No había otra opción. Los jóvenes rusos están luchando con valentía, heroísmo y profesionalidad. Todos los planes se están llevando a cabo. El resultado se logrará, no hay duda de ello”, declaró.

