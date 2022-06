VMT: olla común que alimenta a más de 100 personas recibe donación de Alicorp

¡La ola de solidaridad sigue creciendo! La empresa Alicorp realizó este martes una importante donación a la olla común ‘Esperanza’, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, luego de conocer el caso de las madres a través de nuestra campaña ‘Salva una Olla’.

“Muchas gracias de verdad a la empresa Alicorp por los alimentos que nos brinda y también a Exitosa. Nosotros sabemos administrar los alimentos y sabemos cuanto debemos usar para cada porción. Agradecemos y muchas gracias por todos los alimentos”, dijo la señora Aurora Huancahuari.

Las madres saludaron la iniciativa de Alicorp y Exitosa debido a que ya no contaban con elementos básicos para cocinar como el aceite.

“El aceite está muy caro y es difícil de comprar. Todos los días estamos cuidando gota a gota el aceite“, señaló Aurora al indicar que también las madres han optado por cocinar en leña porque no cuentan con presupuesto para comprar un balón de gas.

La ollita común ‘Esperanza’ precisó que se sostiene gracias a la autogestión, pues no recibe alimentos de parte de los programas del Estado.

“Este año ya no hay donaciones. No hay sostenibilidad de la olla. No llegan alimentos del Estado y todo es autogestión. Estamos preparando ahora solo almuerzos, es el plato principal, pero sopitas ya no estamos haciendo“, lamentó Aurora.

Las madres recordaron que antes recibían donaciones de parte de los mercados locales, pero debido al incremento de precios, la entrega de verduras para las ollitas comunes se ha suspendido.

¿Cómo ayudar a más ollas comunes?

Hasta el momento, varios ollitas han cerrado en el distrito debido al incremento de los precios y la falta de apoyo de parte del Estado. Si usted desea ayudar, puede hacerlo a través de nuestra campaña “Salva Una Olla”, llamando al número 980 025 540. ¡Toda ayuda será bienvenida!

